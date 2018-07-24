Госдума приняла в третьем чтении закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года. Закон инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно закону, система страхования вкладов в кредитных организациях будет распространена на счета малых и микропредприятий. Застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (как с базовой лицензией, так и с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей — на данный момент эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, остаются незащищенными и неизбежно становятся банкротами или испытывают серьезные финансовые проблемы», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Принятыми ко второму чтению поправками уточняется, что право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации вкладчик (представитель малого или микропредприятия) будет иметь только в случае, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. При этом, если вкладчика исключат из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его права по получению возмещения.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, если закон будет принят, его действие будет распространяться на 2,9 млн субъектов малого предпринимательства.