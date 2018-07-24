Размер материнского капитала в 2020 году начнет индексироваться темпами роста инфляции. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020 и дальше в 2021 году будет индексироваться темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью национального проекта «Демография», — сказала Голикова в ходе вступительного слова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.