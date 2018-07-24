Бюджетная политика государства позволит выполнить социальные обязательства перед россиянами вне зависимости от внешнеэкономической ситуации, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Бюджетная политика правительства позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической и политической конъюнктуры, а также роста или снижения мировых цен на энергоносители», — сказала она.

Голикова также напомнила, что с 2020 года индексация материнского капитала будет проводиться на уровне инфляции (в 2018—2019 годах предусматриваются выплаты на уровне 2015 года). Ранее об этом сообщали в Пенсионном фонде России.

Вице-премьер подчеркнула, что работники, которые не выйдут на пенсию в ближайшие годы из-за повышения пенсионного возраста, гарантированно получат все пособия и выплаты, которые заложены в бюджет Фонда социального страхования. В бюджете Фонда социального страхования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов заложены необходимые средства. «В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные увеличением численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами», — сказала она.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.