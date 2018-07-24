Токен Rock (RKT) станет основным средством обмена для сделок на платформе.
Гибралтарская фондовая биржа запустила платформу для торговли криптовалютами через свое подразделение Gibraltar Blockchain Exchange (GBX). Таким образом, пользователи смогут торговать биткоином, еthereum и собственным токеном GBX Rock (RKT) в парах к доллару США, а также этими и некоторыми другими криптовалютами между собой.
Как сообщает Ttrcoin, выпущенный GBX токен Rock (RKT) станет основным средством обмена для сделок на платформе.
«RKT – это utility-токены стандарта ERC-20, которые могут использоваться для уплаты торговых комиссий, комиссий за листинг и спонсорских взносов. Они также позволят своим держателям получать ранний доступ к продажам токенов, которые будут проводиться на GBX GRID, и получать скидки на комиссии, уплачиваемые на бирже цифровых активов», - пояснил представитель компании.
Гибралтарская фондовая биржа является регулируемой в Европейском союзе биржей ценных бумаг, а теперь и первой платформой подобного рода, приступившей к торговле цифровыми валютами.
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