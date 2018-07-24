Гибралтарская фондовая биржа запустила платформу для торговли криптовалютами через свое подразделение Gibraltar Blockchain Exchange (GBX). Таким образом, пользователи смогут торговать биткоином, еthereum и собственным токеном GBX Rock (RKT) в парах к доллару США, а также этими и некоторыми другими криптовалютами между собой.

Как сообщает Ttrcoin , выпущенный GBX токен Rock (RKT) станет основным средством обмена для сделок на платформе.

«RKT – это utility-токены стандарта ERC-20, которые могут использоваться для уплаты торговых комиссий, комиссий за листинг и спонсорских взносов. Они также позволят своим держателям получать ранний доступ к продажам токенов, которые будут проводиться на GBX GRID, и получать скидки на комиссии, уплачиваемые на бирже цифровых активов», - пояснил представитель компании.

Гибралтарская фондовая биржа является регулируемой в Европейском союзе биржей ценных бумаг, а теперь и первой платформой подобного рода, приступившей к торговле цифровыми валютами.