Размещение трех выпусков биржевых облигаций «Газпрома» на 40 млрд рублей прошло при минимальном участии российских банков — подавляющую часть выпуска купили институциональные инвесторы, заявил ТАСС управляющий директор отдела российского долгового рынка капитала Sberbank CIB (один из организаторов размещения) Эдуард Джабаров.

«Это абсолютно рыночное размещение, которое прошло при минимальном участии банков и колоссальном участии управляющих компаний, которые инвестировали пенсионные накопления и страховые резервы», — заявил он.

«Газпром» разместил 24 июля три выпуска облигаций: серии БО-07 на 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет, серий БО-22 и БО-23 — объемом по 15 млрд рублей со сроком обращения 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через семь лет. Ставка первого купона составила 8,1% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. Ориентир ставки первого купона был снижен с первоначально заявленного диапазона 8,1—8,25% годовых.

Семилетний срок больше интересен управляющим компаниям, чем банкам, сказал Джабаров: «Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта. Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались, таких качественных компаний, как «Газпром», не было. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски «Газпрома».

В апреле США расширили санкции против РФ, обрушив российские рынки и спровоцировав бегство инвесторов.

По словам Джабарова, спрос на бумаги «Газпрома» достиг 49 млрд рублей по цене закрытия: «Более того, мы на протяжении последних нескольких лет не видели иностранных инвесторов в рублевых корпоративных выпусках . Сегодня же в размещении участвовали крупные европейские банки, которые имеют представительства в Москве, на них пришлось около 3—4% (размещенного. — Прим. ТАСС) объема», — сказал он.

Размещение «Газпрома» перезапустит рынок, он теперь сформируется на новых уровнях, уверен Джабаров. «Большинство эмитентов после уровней (ставок купона. — Прим. ТАСС) в марте и апреле психологически были не готовы занимать свыше 8%, еще в апреле первый эшелон ушел ниже 7%», — вспоминает он.

По его словам, на рынке произошла существенная переоценка из-за ожиданий роста инфляции, повышения ставок на западных рынках и ослабления рубля. «Газпром» — это особый эмитент, фактически это суверенный риск с небольшой премией. Его размещение показало, что занимать нужно, но уже на новых уровнях. Сегодняшнее размещение — новый бенчмарк, который даст переоценку всему корпоративному рынку», — считает Джабаров.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».



До размещения новых бондов «Газпрома» в обращении находились два выпуска рублевых облигаций «Газпрома» на общую сумму 30 млрд рублей.