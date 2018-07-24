Деловой совет БРИКС планирует предложить главам государств этой организации обсудить на предстоящем 26-27 июля саммите в Йоханнесбурге введение для бизнесменов карт, обеспечивающих безвизовое перемещение, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин по итогам заседания Делового совета БРИКС в Дурбане (ЮАР).

По его словам, это по сути означает безвизовый режим для предпринимателей государств - участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщает ТАСС .

Катырин также добавил, что Новый банк развития БРИКС мог бы предложить более выгодные ставки по кредитованию проектов, чем те, которые предлагают национальные банки в странах организации.

«Банк по кредитным условиям должен быть лучше национальных банков, его условия должны быть намного привлекательнее. Если сейчас в России от 8,5% до 11% ставки предлагаются для бизнеса, то банк должен предлагать ниже 8%. Если в Китае - 6-7%, то банк должен предлагать ниже 6%, чтобы люди поверили в этот банк и стали с ним работать», - пояснил он и добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи Делового совета БРИКС с руководством Нового банка развития.