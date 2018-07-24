Предложение может быть рассмотрено на саммите ассоциации в Йоханнесбурге 26-27 июля.
Деловой совет БРИКС планирует предложить главам государств этой организации обсудить на предстоящем 26-27 июля саммите в Йоханнесбурге введение для бизнесменов карт, обеспечивающих безвизовое перемещение, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин по итогам заседания Делового совета БРИКС в Дурбане (ЮАР).
По его словам, это по сути означает безвизовый режим для предпринимателей государств - участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщает ТАСС.
Катырин также добавил, что Новый банк развития БРИКС мог бы предложить более выгодные ставки по кредитованию проектов, чем те, которые предлагают национальные банки в странах организации.
«Банк по кредитным условиям должен быть лучше национальных банков, его условия должны быть намного привлекательнее. Если сейчас в России от 8,5% до 11% ставки предлагаются для бизнеса, то банк должен предлагать ниже 8%. Если в Китае - 6-7%, то банк должен предлагать ниже 6%, чтобы люди поверили в этот банк и стали с ним работать», - пояснил он и добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи Делового совета БРИКС с руководством Нового банка развития.
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