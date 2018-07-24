Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о том, что компания The Entrepreneurs Headquarters (TEH) обязана выплатить 1,9 млн долларов в качестве гражданско-правого денежного взыскания и возмещения ущерба, причиненного ее деятельностью.

Как сообщает Ttrcoin , компания вводила своих клиентов в заблуждение, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.

Руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал свое предприятие в качестве оператора товарного пула. Деятельность схемы продолжалась с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти 500 тыс. долларов в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик смог заманить инвесторов в свою схему. После получения биткоинов он не осуществлял их перевод в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы, как обещал.