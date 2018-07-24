Дмитрий Ромаев, занимавший в 2013—2016 годах пост предправления банка «ФК Открытие», решил попробовать себя в венчурном бизнесе. Он возглавит совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital.

Головной офис компании находится в Амстердаме, на рынке она с 2012 года и специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании. В частности, согласно официальной информации, в портфеле Waarde Capital около 10 венчурных проектов, в том числе в Европе, США, России и Израиле.

Как заявил основатель Waarde Capital Сергей Пресняков, приход Ромаева «позволит начать новый этап развития компании и увеличить ее бизнес, диверсифицировать инвестиционный портфель и расширить пул инвесторов».

В ближайших планах компания намерена привлечь от инвесторов до 500 млн долларов и увеличить число финансируемых проектов на 25—30. Для этого Waarde Capital запустит четыре новых фонда, специализирующиеся на инвестициях в проекты из России, Швейцарии и Юго-Восточной Азии, а также фонд, ориентированный на новый для компании сегмент e-commerce. Еще одним ключевым направлением станет инструмент LBO, на который будет приходиться до 75% привлекаемых компанией средств, говорится в опубликованном пресс-релизе.