Крупнейшая американская транснациональная компания Google объявила, что сотрудничает с Digital Asset и BlockApps, и занимается поиском новых решений, основанных на технологии распределенных баз данных (DLT) в облачной платформе Google (GCP).

Компания Digital Asset является поставщиком программного обеспечения с распределенным реестром для финтех-отрасли, в то время как BlockApps предлагает блокчейн-платформу для запуска децентрализованных приложений (DApps), сообщает Coinlife .

Благодаря новым соглашениям, Google также присоединяется к другим высокотехнологичным компаниям, таким как Microsoft, IBM и Oracle Amazon Web Services (AWS).