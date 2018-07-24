Компания-разработчик протокола BitTorrent официально подтвердила приобретение сервиса блокчейн-платформой TRON. Компания продолжит работу из нового офиса TRON в Сан-Франциско, откуда ведедся экспансия на глобальные рынки.

«BitTorrent продолжит оказывать высококачественные услуги более 100 млн пользователям во всем мире. Мы верим, что присоединение к сети TRON сделает BitTorrent лучше и поможет в реализации нашей миссии по созданию опций интернета, а не правил», — цитирует ForkLog заявление BitTorrent.

«С интеграцией BitTorrent TRON стремится освободить интернет от господства крупных корпораций, вернуть людям права доступа к данным и вернуться к существовавшему в начале 21-го века видению свободной, прозрачной и децентрализованной сети, которая связывает весь мир, потому что интернет принадлежит людям», — говорится в заявлении Tron Foundation.