По новым условиям заемщик может получить от 1 млн до 20 млн рублей наличными для Московского региона и — до 15 млн для филиальной сети на срок от 1 года до 15 лет. Ставка действует при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования. Залогом может выступать квартира, апартаменты, таунхаус или жилой дом с участком в собственности заемщика или любого третьего лица.



«Потребительское кредитование — одно из приоритетных направлений розничного бизнеса нашего банка, — прокомментировал Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Для нас важно подходить к каждому клиенту индивидуально. Мы следим за ситуацией на рынке и постоянно совершенствуем наши программы, делая их более привлекательными и доступными для заемщиков».



Кроме того, теперь в Банке ЗЕНИТ можно рефинансировать потребительский кредит, полученный под залог недвижимости в стороннем Банке. Минимальная процентная ставка по данной программе составляет 12,5% годовых.



Банк ЗЕНИТ предлагает также программы потребительского кредитования, не требующие предоставления залога и поручительства, по условиям которых можно оформить кредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 7 лет.



С подробными условиями по финансовым продуктам банка можно ознакомиться на нашем сайте.