Открытие фестиваля состоялось на Театральной площади в Ессентуках - зрителями торжественной церемонии, которую провели Екатерина и Александр Стриженовы, стали более 10 тысяч любителей кино.

В программе фестиваля принимают участие 11 отечественных кинолент, в том числе фильмы, еще не вышедшие в прокат. Призеров определит профессиональное жюри под председательством сценариста Рустама Ибрагимбекова («Белое солнце пустыни»). В жюри также вошли актриса Алена Бабенко, режиссеры Александр Прошкин и Николай Лебедев, киновед Лариса Солоницына.

В рамках кинофестиваля «Хрустальный источник», будет реализован проект «Кино под кавказским небом». На площадях пяти городов - Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Георгиевск и Пятигорск - открыты импровизированные летние кинотеатры, а каждый фильм будет представлять его режиссер или актеры.

Особым моментом торжественной церемонии открытия стал проход артистов по самой длинной (555 метров) в истории кино красной дорожке, что было зафиксировано официальным представителем «Книги рекордов Гиннесса».

«Мы собрали в Ессентуках самый цвет российского кино, - рассказал генеральный продюсер и президент фестиваля, Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. - С сегодняшнего дня кинофестиваль будет проходить в городах Кавказских минеральных вод каждый год и, я уверен, объединит всех нас».

«Для нас большая честь стать партнерами такого масштабного культурного мероприятия, аналогов которому не было в нашем крае, да и вообще в России. Желаем организаторам успехов и надеемся, что к уже знаменитым на весь мир визитным карточкам нашего края - чистому воздуху, целебным водам и гостеприимству - теперь прибавится «Хрустальный источник», - рассказала управляющий Ставропольским филиалом банка «Возрождение» Надежда Себелева.

Победитель фестиваля получит главный приз - статуэтку золотого орла, расправившего крылья.