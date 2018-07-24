Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало три заявления о включении задолженности перед ним в размере около 600 млн рублей в реестр требований кредиторов одного из сооснователей «Донстроя» Максима Блажко, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Заявления АСВ будут рассмотрены судом 13 сентября. Кроме того, арбитраж в сентябре рассмотрит требование Внешэкономбанка к Блажко в размере 11,3 млрд рублей.

Столичный арбитраж 18 мая ввел в отношении Блажко процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом должника утвержден Юрий Внуков.

Столичный арбитраж в январе прекратил производство по заявлению банка «Российский Капитал» о банкротстве Блажко. Тогда суд отметил, что кредитная организация не представила доказательств наличия задолженности у Блажко перед банком. Согласно материалам дела, требования «Российского Капитала» были основаны на договорах поручительства по кредитам фирмы «Ривер тауэр».

Мосгорсуд в ноябре 2017 года признал незаконным решение о домашнем аресте бизнесмена Максима Блажко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Басманный районный суд Москвы 26 октября 2017 года поместил бизнесмена под домашний арест.

По данным СМИ, в 2011 году ЗАО «Щука» под руководством Блажко взяло у Сбербанка кредит в размере 275 млн долларов и обязалось перечислять кредитору 80% платежей со всех точек аренды на территории торгово-развлекательного комплекса «Щука». Однако Блажко распорядился отменить выплаты Сбербанку, а деньги от ренты стали переводиться на счета ЗАО «Щука» в других кредитных учреждениях.

«Донстрой» — российская девелоперская и строительная компания. Была основана в 1994 году на паритетных началах Блажко и Дмитрием Зеленовым.