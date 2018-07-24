Старший аналитик БКС Сергей Суверов в беседе с РБК заявил, что резкие скачки курсов доллара и евро на Московской бирже 24 июля произошли из-за заявлений американских сенаторов о возможном введении дополнительных санкций против Москвы. По его словам, новые ограничения «могут затронуть суверенный долг России».

Речь идет о совместном заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса, которые пообещали принять двухпартийный законопроект об усилении антироссийских санкций. Об этом сообщал Bloomberg. В документе также предусмотрено введение дополнительных ограничений, направленных на энергетический и финансовый сектора страны. «США должны ясно заявить, что мы будем защищать наш народ и не перестанем прилагать усилия по защите западной демократии от размывания», — говорится в заявлении сенаторов. По мнению аналитика Сергея Суверова, вероятность введения новых антироссийских санкций невелика, а курс рубля восстановится в ближайшие дни.

Курсы валют выросли из-за твита президента США Дональда Трампа об опасности вмешательства Москвы в выборы, назначенные на ноябрь 2018 года, заявил РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Рынок отреагировал на заявление американского лидера, так как «геополитическая ситуация остается напряженной», считает он. По словам Кузьмина, рост на 70—80 копеек — «не такая большая волатильность», и ее можно наблюдать и в другие дни «под влиянием тех или иных событий».

Основная валютная сессия вторника завершилась на уровнях (на 19:00 мск) 62,78 рубля за доллар (минус 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов) и 73,32 рубля за евро (минус 44 копейки); верхние границы курсовых диапазонов составляли на тот момент 63,15 рубля за доллар и 73,7 рубля за евро. На 22:05 доллар стоил 63,28 рубля (плюс 21 копейка), а курс евро на 22:03 равнялся 73,93 (плюс 17 копеек), при этом верхние границы курсовых диапазонов сдвинулись вверх к уровням 63,55 рубля за доллар и 74,21 рубля за евро (прим. Банки.ру).



Днем 24 июля Дональд Трамп заявил, что «обеспокоен» тем, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы». В частности, по его мнению, Россия поддержит демократов, так как Трамп «жесток по отношению к России». «Они точно не хотят Трампа», — добавил он. Речь идет о выборах осенью 2018 года, когда будут переизбраны все члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.