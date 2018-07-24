По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекc, говорить об устойчивом продолжении подъема российской валюты не приходится.

«Нефть Brent с утра торгуется с нисходящим уклоном, а доллар на форексе пытается расти. Исходя из этих факторов, можно предположить, что в зависимости от дальнейших настроений по американской валюте, котировки пары продолжат осциллировать вблизи отметки 63 рубля, где ключевой является 50-дневная скользящая средняя в районе 62,50 рубля», - комментирует эксперт.

«Сегодня ожидаю нейтральную динамику. На локальном рынке в фокусе нет значимых новостей. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250-2270 п.», - прогнозирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

С апреля курс пары доллар/рубль находится в узком диапазоне 61-64 рубля и на горизонте не видно факторов, способных выбить его из него, комментирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.

«Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на вторник, 24 июля, составляет 62,5-63,4 рубля, для пары евро/рубль – 73,0-74,0 рубля», - поясняет он.