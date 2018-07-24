Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Уралсиб» кредитный рейтинг на уровне «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг банка «Уралсиб» обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, что соотносится со статусом банка, при удовлетворительной оценке бизнес-профиля», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что кредитоспособность банка устойчива в краткосрочной перспективе, но присутствует высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях РФ.

В качестве ключевых факторов рейтинговой оценки агентство отмечает удовлетворительный бизнес-профиль банка, адекватную оценку запаса финансовой устойчивости банка по капиталу, низкую оценку риск-профиля, адекватный буфер ликвидности банка и сбалансированный профиль фондирования.

Буфер ликвидности банка обусловлен размещением средств, привлеченных от Агентства по страхованию вкладов в рамках санации, в высоколиквидные государственные облигации. Качество портфеля ценных бумаг, составляющих 40% активов, сформированного в значительной мере облигациями федерального займа, оценивается как приемлемое, в связи с чем вероятность реализации рыночного риска при условии отсутствия макроэкономических шоков невелика.

К позитивному изменению рейтинга, как оценивают аналитики, могут привести значительное сокращение темпов роста риск-аппетита, снижение уровня проблемной задолженности, повышение эффективности деятельности.

К негативному рейтинговому действию могут привести значительные изменения в структуре акционеров, рост объема непрофильных активов на балансе банка, повышение уровня принимаемого рыночного риска, ухудшение позиции по ликвидности и рост концентрации ресурсной базы на крупнейшем источнике.