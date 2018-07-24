По акции * «Ставка мечты Царево Village» можно приобрести в ипотеку квартиры в строящихся многоквартирных домах, расположенных на территории ЖК «Царево Village»**, по ставке 7% годовых.

При этом другие готовые и строящиеся объекты, реализуемые компанией «Унистрой», можно приобрести по ставке 8%.

Для того чтобы оформить ипотеку на срок от 1 года до 15 лет необходимо внести первоначальный взнос от 20%. Минимальная сумма кредита – от 500 тысяч рублей, максимальная сумма определяется по оценке платежеспособности, при этом возможно привлечение до четырех созаемщиков. Указанная ставка действует при условии присоединения заемщика к договору коллективного страхования, а при отказе ставка увеличивается на 1%. Срок действия акции – до 31 декабря 2018 включительно.

Первая сделка по акции проходила при участии Федеральной риэлторской компании «Этажи». Подробнее об объектах недвижимости от партнера «Ак Барс» Банка – компании «Унистрой» можно узнать по ссылке .

По вопросам ипотечного кредитования можно обратиться к менеджеру Ак Барс Банка по телефону 8(917)244-86-70, по электронной почте a.safina@akbars.ru, в отделения банка в Казани, а также по телефону горячей линии 8-800-2005-303.

* Организатором акции «Ставка мечты Царево Village» является ПАО «АК БАРС» БАНК. Срок проведения акции – до 31.12.2018 включительно. Подробнее об условиях проведения указанной акции и предоставляемых по ней льготах можно узнать на телефону: 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).

** Застройщики: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом», Проектные декларации размещены на официальном сайте http://unistroydom.com/ Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, 1, ул. Гвардейская, 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Усадьба Царево»).