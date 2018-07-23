Запуск продаж облигаций через маркетплейс — единый супермаркет всего финансового рынка — запланирован на середину лета 2019 года. Обкатка процесса в рамках пилотного проекта должна начаться уже с сентября 2018 года на продажах внебиржевых субфедеральных облигаций Томской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию, подготовленную к совещанию одной из рабочих групп проекта.



Эта часть общего проекта условно названа «Маркетплейс 2.0». Предполагается, что он заработает в «боевом» режиме в III квартале 2019 года. Планируется, что роль платформы в данном проекте будет исполнять «ВТБ Регистратор». По словам заместителя гендиректора по основной деятельности компании Максима Гецьмана, пилотный запуск системы должен состояться в сентябре этого года.

Первым активом, на котором будут отрабатываться дистанционные продажи, станут государственные облигации Томской области. По словам Гецьмана, это внебиржевые, так называемые реестровые облигации. Планируется, что для проекта будет зарегистрирован новый выпуск, но параметры его пока неизвестны. «Облигации будут продаваться по фиксированной цене. Каким образом будет учтен накопленный купонный доход по бумагам, пока неизвестно, свое видение процесса должен представить сам эмитент», — рассказал один из участников рабочей группы.

Взаимодействие с платформой будет начинаться с витрины-агрегатора. Глава финансового маркетплейса «Банки.ру» (витрина в проекте) Динара Юнусова описала предварительную версию технической схемы покупки облигации: «Через витрину клиент регистрируется и выбирает облигацию в соответствии с желаемыми параметрами. Платформа осуществляет идентификацию клиента, передает информацию для открытия счета-депо в регистратор, подыскивает, соответственно поручению, бумаги, резервирует их и сообщает о результате клиенту — опять же через витрину. Затем регистратор обработает платеж, зафиксирует факт сделки и сообщит о ее статусе через витрину клиенту».

Обратный процесс — продажа бумаги — в пилотном проекте будет осуществляться напрямую через платформу-регистратор. Выкуп облигаций у клиентов на первом этапе будет осуществлять сам эмитент. Московская биржа, выполняющая роль платформы в проекте «Маркетплейс 1.0» по банковским вкладам, также намерена в дальнейшем расширять линейку финансовых продуктов за счет субфедеральных облигаций, облигаций федерального займа (ОФЗ), а также паев паевых инвестиционных фондов.