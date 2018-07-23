ВУЗ-банк улучшил условия для предпринимателей, желающих снизить кредитную нагрузку, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Тюмени и еще 12 городах Урала. Теперь можно рефинансировать бизнес-кредиты с высокой процентной ставкой в любых российских банках через ВУЗ-банк по ставке от 9,5% годовых.

С помощью рефинансирования в ВУЗ-банке можно погасить как один кредит, так и несколько на общую сумму до 30 млн рублей. Также возможна отсрочка выплат на срок до года, сообщается в прес-релизе кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления, директора департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка Олега Попкова, предприниматели, оформлявшие займы два-три года назад на пике величины ставок, теперь могут перекредитоваться по гораздо более приятной ставке, высвободить залог, снизить размер ежемесячного платежа.