ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса «Броско Молл» площадью 80 тыс. м2 в Хабаровске.

По словам вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, ВТБ активно поддерживает проекты развития предприятий оптово-розничной торговли в регионах. Таким образом, благодаря поддержке банка, компания «Невада Групп» сможет успешно реализовать инвестиционные планы по развитию городской инфраструктуры в Хабаровске, говорится в сообщении кредитной организации.