Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного район Китая готовится прибегнуть к решительным мерам в отношении незаконного майнинга биткоина. Местные поставщики электроэнергии должны докладывать и пресекать незаконную деятельность по майнингу биткоина. Они также должны отчитаться о проделанной работе до конца августа, иначе будут привлечены к ответственности.

Представитель ведомства, отвечающего за технологическое развитие региона, подтвердил это, однако не предоставил дополнительных комментариев, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на CoinDesk.

Руководитель канадского блокчейн-стартапа Скотт Менг, занимающийся майнингом в этом регионе Китая вместе с партнерами, сообщил, что принятые меры «определенно оказали влияние» на местных майнеров.

«У меня в этом регионе есть два партнера. У одного из них установлено 18 000 крипто-майнеров, у другого – 40 000. В последние дни они просят о помощи, призывая меня подыскать им место в США и Канаде. Но даже мне в первую очередь приходится заботиться об электричестве. Даже если бы оно у меня и было, то нам бы пришлось строить новые фермы с нуля», - пояснил он.