Города, принимавшие чемпионат мира по футболу, становятся агломерациями; всего для комфортного территориального планирования в России необходимо создать порядка 20 таких «центров притяжения», связанных между собой транспортной инфраструктурой, и ВЭБ готов участвовать в их создании, заявил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.



В настоящее время правительство РФ готовит стратегию пространственного развития России, которая предполагает не только развитие крупных городов и ближайших к ним населенных пунктов, но и создание транспортных коридоров между агломерациями. ВЭБ также планирует принимать участие в этих проектах.

«Я считаю, что это абсолютно необходимо. Можно сказать, что некоторые города, которые принимали чемпионат мира по футболу, собственно, уже на пути превращения в крупные агломерации благодаря как самому мундиалю, так и проведенным мероприятиям по его подготовке. В целом в части развития агломераций, видимо, необходимо определить порядка 20 городов, которые станут центрами притяжения. Плюс сообщение между ними будет напрямую, не через Москву», — сказал Цехомский в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в Москве уже многое сделано в части инфраструктуры, технологий и комфорта для улучшения качества жизни горожан.

«Я думаю, что какие-то стандартные решения, которые реализованы в столице, будут использованы в других городах. Мы очень заинтересованы участвовать в этих решениях как финансирующий институт, как альтернатива концессии, работать вместе с муниципалитетами. Здесь наш статус как госкорпорации позволяет организовать такую работу», — отметил он.

«Государство должно определить список этих городов. На мой взгляд, это могут быть Калининград, Нижний Новгород, возможна отдельная агломерация на юге, Дальнем Востоке и, безусловно, в Сибири», — добавил Цехомский.