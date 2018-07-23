Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о создании специализированного Бюро финансовых инноваций для регулирования криптовалютного сектора, которое обязано обеспечивать защиту инвесторов, одновременно поощряя развитие финансовых технологий, включая блокчейн и криптовалюты.

По словам представителей FSC, в полномочия Бюро будет входить курирование политики в области финансовых инноваций (финансовые услуги с применением технологий и Больших данных), а также реагирование на новые разработки и вызовы, такие как криптовалюты, сообщает ForkLog .