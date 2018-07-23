Сбербанк запустил в 24 городах России услугу удаленного видеосурдоперевода: клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их. Как отмечается в релизе кредитной организации, такой сервис в своих отделениях она предложила первой в России.

Согласно материалам банка, его отделения, где доступен видеосурдоперевод, расположены в Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Кургане, Москве (в том числе в Зеленограде), Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Якутске и Ярославле.

При обслуживании сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка и помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка. Услуга предоставляется бесплатно.

«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — это не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать», — комментирует директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.



Список офисов , где предлагается возможность обслуживания с сурдопереводом, опубликован на сайте Сбербанка. Услуга доступна в режиме работы отделений, за исключением выходных и праздничных дней.