Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг «МТС» запустил новый тариф «IoT для бизнеса». В него входят семь готовых решений, каждое из которых учитывает тип «умного» оборудования и отраслевые особенности бизнеса, поясняется в релизе компании.

Там подчеркивается, что «IoT для бизнеса» — первый на рынке тариф, который подстраивается под задачи конкретного оборудования Интернета вещей. Клиентам предлагается выбрать из семи вариантов пакетных предложений, каждый из которых учитывает, каким образом то или иное умное устройство — будь то система удаленного видеонаблюдения, онлайн-касса, счетчик ЖКХ, мультимедийный рекламный модуль, система мониторинга транспорта или любое другое — задействует разные каналы передачи информации. Данные могут передаваться по мобильному Интернету или с использованием специального голосового канала, с помощью СМС или даже с помощью голосовых вызовов, например в охранных системах при экстренном информировании о внештатной ситуации.

Пользователям «умных» онлайн-касс рекомендован пакет, который включает до 1 ГБ мобильного Интернета и 300 СМС: это оптимальный вариант для устройства, которое отправляет отчетность в режиме онлайн и рассылает чеки покупателям в виде сообщений. Для систем видеонаблюдения, передающих большие потоки данных, предлагается пакет до 10 ГБ мобильного Интернета. Транспортные компании в рамках тарифа могут задействовать пакеты мобильного Интернета и СМС не только на территории России, но также в странах СНГ, Европы и Азии.



«Российский бизнес внедряет все больше видов «умных» устройств. Объем информации, которую они передают, растет, увеличивается количество каналов, которые задействуются. На этом этапе развития рынка прежние способы тарификации IoT-решений перестали быть актуальными, требуется индивидуальный подход к каждому типу устройства. Мы проанализировали потребности клиентов и первыми на рынке предложили тариф, который позволяет разумно распределять ресурсы при использовании Интернета вещей и подобрать решение, отвечающее потребностям конкретного бизнеса. Подобрав вариант, соответствующий бизнес-задачам, и оплатив его на год, пользователи смогут сэкономить до 20%», — комментирует директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.