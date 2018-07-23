Популярный криптовалютный кошелек MyEtherWallet добавил возможность покупки Ethereum с помощью кредитных карт. Для этого было заключено партнерское соглашение с финтех-компанией Simplex, лицензированной в ЕС как финансовое учреждение.

Как сообщает Coinfox , чтобы начать покупку криптовалюты ис помощью кредитных карт, пользователи кошелька должны пройти разовую верификацию для соответствия принципу know-your-customer (KYC). Пока доступны две фиатные валюты: доллар и евро.

При этом, разработчики кошелька не хранят у себя приватные ключи пользователей и не имеют доступа к ведению счетов и восстановлению паролей. Таким образом, пользователям рекомендуется всегда проверять URL сайта и не игнорировать предупреждения о неверном SSL-сертификате.