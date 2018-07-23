Китайский город Нанкин запустил инвестиционный блокчейн-фонд в 10 млрд юаней (1,48 млрд долларов), который был создан совместно с отраслевым объединением Zhongguancun Blockchain Industry Alliance и правительственными исследовательскими институтами.

Целью фонда заявлено содействие применению технологии блокчейн в сферах трансграничных платформ, здравоохранения, энергетики, интеллектуальной собственности и защиты окружающей среды. Власти Нанкина также будут способствовать физическому переезду в город предприятий блокчейн-индустрии, сообщает Anycoin .