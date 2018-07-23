Из-за растущего интереса к блокчейн-проекту U Network, у него не осталось собственных токенов для команды и развития экосистемы. Ранние инвесторы, которые получили токены UUU через эирдроп в феврале, теперь смогут продать свои монеты обратно компании.

Проект купит токены UUU на тысячу Ethereum в несколько этапов. На первом этапе стартап приобретет криптовалюты на 200 эфиров по цене от 0,004 доллара до 0,005 доллара, хотя утром 23 июля среднерыночная стоимость альткоина составляет 0,0015 доллара, сообщает РБК .

При этом, количество токенов, которое будет выкуплено, определено таким образом, чтобы не повлиять на цену на рынке и достаточно для того, чтобы достичь собственных целей команды U Network.

По мнению профессора менеджмента и маркетинга Массачусетского технологического института Кэтрин Такер, у ICO-проектов нет никаких ориентиров на этапе запуска и определенной методики, по которой они могли бы спрогнозировать, как их действия будут восприняты сообществом и хватит ли токенов.