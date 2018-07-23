Аверина с 2018 года занимала должность советника председателя правления банка «Восточный».
В банке «Восточный» новым заместителем председателя правления назначена Ирина Аверина. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Аверина с 2018 года занимала должность советника председателя правления банка «Восточный».
В сферу ответственности Авериной входит система внутреннего контроля, документооборот и методология банковских процессов.
Назначение согласовано с Центробанком.
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