В банке «Восточный» новым заместителем председателя правления назначена Ирина Аверина. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Аверина с 2018 года занимала должность советника председателя правления банка «Восточный».

В сферу ответственности Авериной входит система внутреннего контроля, документооборот и методология банковских процессов.

Назначение согласовано с Центробанком.