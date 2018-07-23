23 июля российские индексы с открытия торгов демонстрируют отскок, после негативно проведенной предыдущей торговой недели. Текущие уровни: индекс МосБиржи 2264,60(+0,75%), индекс РТС 1131.25 (+1,49%). Видимо инвесторы несколько успокоились после разочарований, связанных с итогами встречи президентов РФ и США. Сработали сразу и эмоциональный фактор, и технический. Подрастанию российского фондового рынка способствуют нефтяные котировки, поднявшиеся выше $73 за баррель, и заявления главы Минфина США по поводу возможного снятия санкций с RUSAL. Последнее привело к росту котировок акций компании почти на 12%. Российская валюта также укрепляется. Курс пары USD/RUB_TOM находится на уровне 63,26 (-0,4%). Индекс гособлигаций RGBI растет на 0,06%.

На текущей неделе следим за ключевыми событиями, которые окажут влияние на мировые финансовые рынки, и в том числе на рынок РФ: в среду Д. Трамп и президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер обсудят торговые отношениям США-ЕС. В четверг-пятницу в ВТО обсудят торговый конфликт США-Китай. В случае отсутствия прогресса, усилятся ожидания смягчения денежной и фискальной политики Китая, а это будет негативно для юаня и других валют EM. Также в среду в ЮАР стартует трехдневный саммит лидеров БРИКС, где возможно будут обсуждаться противодействия протекционизму США. Для РФ важны сигналы по развитию сотрудничества с Китаем. Стоит учитывать также решения по ключевым ставкам в ЕС и РФ в четверг и пятницу.

В пятницу мировые рынки акций снизились на фоне новых заявлений США относительно торговых отношений с Китаем и обвинений в манипулировании валютными курсами (DAX: -1,0%; FTSEMIB: -0,4%). Фондовый рынок США завершил сессию минимальным снижением (S&P500: -0,1%; Dow Jones: -0,025%). Российский фондовый рынок завершил неделю на локальных минимумах. По индексу МосБиржи 2247,82 п. (-1,0%), а по индексу РТС 1114,59 п. (-0,9%). Динамику хуже рынка продемонстрировали акции Роснефти (-1,8%), Сбербанка (ао: -1,5%; ап: -1,8%), X5 Retail Group (-4,3%) и Интер РАО (-3,3%). Российские суверенные еврооблигации немного укрепились, кривая доходности опустилась на 1-3 б.п. Выпуски RUSSIA 23 и RUSSIA 47 к концу недели находились на отметках 3,85% (-1 б.п.) и 5,33% (-1 б.п.) соответственно. Рынок ОФЗ ФЗ двигался разнонаправленно, доходности колебались в пределах 5 б.п. Доходность ОФЗ-26207 составила 7,74% (+1 б.п.).

Для нашего финансового рынка позитивной новостью явилось то, что агентство S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «ВВВ-» и стабильный прогноз. Правда, агентство отметило возобновившийся рост геополитической напряженности. Но к числу позитива было отнесено финансовое состояние и фискальная политика. В следующие 24 месяца при увеличении темпов роста ВВП или дальнейшем усилении финансового положения (в том числе, в результате снижения финансового эффекта от старения населения) возможно повышение рейтинга.