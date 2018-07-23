Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, завершив процедуру банкротства бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана, не освободил его от расчетов с кредиторами из-за того, что должник не раскрыл свои зарубежные активы, следует из материалов дела на портале «Электронное правосудие».

Арбитраж Петербурга 17 июля завершил процедуру реализации имущества в отношении Кехмана, но не освободил его от исполнения обязательств перед кредиторами. В частности, суд признал решение Высокого суда правосудия Англии, включив в реестр требований кредиторов Кехмана долг перед БМ-Банком (бывший Банк Москвы) на сумму более 11 млрд рублей. Согласно материалам дела о банкротстве Кехмана, без учета этой задолженности объем требований кредиторов к бизнесмену составляет 9,46 млрд рублей, в ходе процедуры реализации имущества эти требования удовлетворены на 0,12%. В частности, были проданы запонки из металла белого цвета, а также портрет Кехмана.

«Имущество должника не исчерпывается теми объектами и доходами, раскрытыми в рамках настоящего дела: заработная плата, получаемая в СПбГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского» и ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»; запонки, икона и портрет. Активы, находящиеся за рубежом, должником раскрыты не были. При таких обстоятельствах суд отказывает в освобождении должника от дальнейшего исполнения его обязательств», — указывается в мотивировочной части решения арбитража Петербурга о прекращении процедуры реализации имущества Кехмана.

Российский суд первой инстанции ссылается, в частности, на признанное в РФ решение Высокого суда Англии от 12 апреля 2018 года, на основании которого учтены требования БМ-Банка. «На странице 69 перевода решения указано, что основные доходы, за счет которых осуществляется жизнедеятельность должника, поступают Кехману В. А. из его личного фонда — VK Family Private Foundation. В этот фонд, в свою очередь, направляются доходы от иностранных организаций, подконтрольных Кехману В. А», — отмечается в судебном акте арбитража Петербурга.

Также приводятся данные из решения лондонского суда о том, что Кехман «являлся бенефициаром целого ряда компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях». Соответствующий список насчитывает 36 компаний.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.