Банк России не стал объяснять Минфину РФ причины сокращения вложений в американские гособлигации, сообщил журналистам замглавы министерства Сергей Сторчак в кулуарах финансовой «двадцатки» в Аргентине.

Минфин США ранее в июле опубликовал данные, согласно которым Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 млрд долларов, в мае — еще на 33,8 млрд. В итоге они упали до 14,9 млрд долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 млрд долларов.

Сам Банк России, управляющий золотовалютными резервами страны, публикует информацию о вложениях с полугодовым лагом, чтобы не влиять на котировки. После апрельской статистики из США глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проводит политику диверсификации резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

В ответ на просьбу прокомментировать сокращение Россией вложений в американские гособлигации, Сторчак сказал: «Это надо ЦБ спрашивать. Я тоже у (первого зампреда ЦБ Ксении) Юдаевой пытался узнать, но она говорит, что мы не комментируем. Это зона ответственности Центрального банка».