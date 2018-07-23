Кремль инициирует запуск программы отслеживания реакции региональных властей на недовольство россиян, высказываемое в социальных сетях , сообщает РБК со ссылкой на свои источники.



Новая система мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанная компанией «Медиалогия», позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники» и реакцию сообществ на действия властей.

Мониторинг осуществляется по ключевым словам, его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента».

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента, говорит источник РБК.

По информации издания, отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе. Со стороны администрации президента этим направлением занимается управление по общественным проектам — его курирует первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко.

Первым регионом, в котором запустили пилотную версию «Инцидента», стало Подмосковье, а в марте начали подключать и другие регионы. На данный момент программа в тестовом режиме действует в 10 регионах. До конца года планируется запустить систему во всех регионах.