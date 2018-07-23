Повышение на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте ведет к росту стоимости кредитов , снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков и, соответственно, возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте, заявил RNS главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Повышение на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте ведет к росту стоимости кредитов , снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков и возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте, заявил RNS главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«Ставка ФОР (фонда обязательного резервирования. — Прим. ред.) влияет не только на валютное привлечение, но и на кредитование. Повышение ставок ФОР увеличивает стоимость привлечения валютных вкладов, ведет к росту стоимости кредитов и снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков и, соответственно, возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Так что можно сказать, что повышение ставок ФОР направлено на ограничение именно валютного кредитования», — сказал он.

Повышение ставок ФОР добавит около 7 базисных пунктов к стоимости валютных вкладов для банков.

Российская банковская система активно девалютизируется, причем девалютизация затрагивает как банковские активы, так и пассивы. Частично это объективный тренд из-за изменения спроса клиентов, частично это происходит под влиянием мер ЦБ по девалютизации бизнеса банков. Валютное кредитование уже сократилось на 18%, а средства клиентов в валюте — на 12% в долларовом выражении по сравнению с началом 2016 года.

Матовников напомнил, что «в течение длительного времени снижение ставок по валютным вкладам содействовало переводу значительной части сбережений в рубли».

«Но из-за уменьшения разрыва между рублевыми и долларовыми ставками вследствие постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и с учетом роста мировых ставок по долларам в результате повышения ставки ФРС возникают риски оттока валютных средств за границу. То есть цель дедолларизации начинает выполняться не за счет перехода в рубли, а за счет оттока валюты из банковской системы», — добавил он.

В пресс-служба Альфа-Банка при этом заявили, что «данное изменение не окажет существенного влияния на бизнес банка». «В ближайшее время банк не планирует менять ставки по валютному привлечению от корпоративных клиентов и физических лиц, соответственно, мы не ожидаем изменений в структуре привлеченных депозитов», — пояснили RNS в кредитной организации.