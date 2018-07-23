В масштабах всей банковской системы дополнительные отчисления от повышения нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте составят порядка 156 млрд рублей, в результате банковская система при текущем уровне ставок за год недополучит почти 10 млрд рублей дохода, заявил RNS главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«В масштабах всей банковской системы дополнительные отчисления в ФОР составят порядка 156 миллиардов рублей. Этим ЦБ свяжет часть избытка рублевой ликвидности, которая бы была размещена в доходные инструменты (депозиты ЦБ, БОБР). В результате Банковская система при текущем уровне ставок за год недополучит почти 10 миллиардов рублей дохода», — сказал он.

Ранее ЦБ сообщил, что с 1 августа повышает на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте.