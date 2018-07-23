После осуществления расчетов процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди составит 1,70% суммы установленных требований.
По данным АСВ, расчеты с кредиторами первой очереди банка «Анкор», требования которых включены в реестр, в размере 1,33% суммы неудовлетворенных требований, будут осуществляться в период с 30 июля по 30 октября 2018 года путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.
Как сообщает TatCenter, в случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора, они будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса.
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