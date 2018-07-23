По данным АСВ, расчеты с кредиторами первой очереди банка «Анкор», требования которых включены в реестр, в размере 1,33% суммы неудовлетворенных требований, будут осуществляться в период с 30 июля по 30 октября 2018 года путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.

Как сообщает TatCenter , в случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора, они будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса.