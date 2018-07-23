Более 6 млн лотерейных билетов, купленных в первом полугодии 2018 года в отделениях Почты России, оказались выигрышными и принесли своим владельцам свыше 860 млн рублей, сообщает почтовый оператор.



«По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 50%», — отмечает Почта России.

По данным оператора, больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области — почти 500 тыс. человек, в Москве — более 370 тыс. человек, Санкт-Петербург на третьем месте — свыше 340 тыс. человек.

Обладатели 68 лотерейных билетов, приобретенных в отделениях оператора, выиграли свыше 2 млн рублей каждый. От 1 млн рублей в январе — июне выиграли еще 59 человек.