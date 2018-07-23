Новые пошлины на интернет-покупки готовы оплачивать 9% россиян, выяснил «Ромир». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Считают, что покупки станут невыгодными и откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро, 35% россиян.

Еще 22% опрошенных заявили, что будут искать возможности не платить пошлину, если она будет введена. 27% сообщили, что следят за ситуацией.

«В целом мнение россиян относительно самого факта снижения порога для дополнительных сборов разделилось, что само по себе положительный результат для авторов концепции «пошлина после 200 евро». Обычно любое введение новых сборов и платежей вызывает куда более резкое отторжение», — отмечается в сообщении.

Резко отрицательно к инициативе отнеслись 27% опрошенных. При этом наибольшее одобрение повышения пошлин на интернет-покупки высказали участники опроса до 25 лет — 28%. Среди опрошенных в возрасте 55—60 лет «за» выступили 14%.