В мобильное приложение и серверную инфраструктуру «Рокетбанка» внедрена технология распознавания удостоверяющих документов. С помощью решения Smart IDReader банк автоматизирует ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ, поясняется в релизе компании Smart Engines.

Проект группы «Открытие» «Рокетбанк» — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через специальное приложение для смартфонов и планшетов. Чтобы стать клиентом «Рокетбанка», нужно заказать карту, заполнив анкету на сайте или в мобильном приложении.

Возможность распознавания паспортов РФ и других стран доступна для представителей «Рокетбанка» в мобильном приложении на устройствах на базе iOS и Android. Чтобы ввести данные клиента, представитель сканирует паспорт с помощью камеры смартфона. Распознавание документа с помощью Smart IDReader идет в видеопотоке и занимает всего несколько секунд.

«Безопасность работы с персональными данными в Smart IDReader в мобильных приложениях достигается за счет того, что все вычисления при распознавании выполняются на телефоне и используется только оперативная память устройства. Программа не хранит, не создает копий и не передает персональные данные на обработку в облако или на внешний сервер», — подчеркивается в сообщении Smart Engines.

Как поясняется, при заполнении анкеты на сайте пользователь загружает изображения своих документов, которые по защищенным каналам передаются на обработку на сервер «Рокетбанка». Там сервис, реализованный на базе Smart IDReader, находит документы на изображении, определяет тип каждого документа и распознает на нем всю необходимую информацию.



Поступившая заявка обрабатывается в соответствии с внутренними требованиями банка, и клиенту доставляется банковская карта. После активации карты в мобильном банке «Рокетбанка» клиенту становятся доступны открытие вкладов, денежные переводы, оплата услуг и оформления договоров страхования для путешествий по России и за рубежом.

