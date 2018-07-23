Расходы британцев могут вырасти на 960 фунтов, а компании будут терять 1—4% прибыли в год из-за Brexit за счет более высоких цен, вызванных изменениями затрат на рабочую силу, новых тарифов и бюрократии. Об этом сообщается в выводах исследования консалтинговой фирмы Oliver Wyman на основе пяти различных сценариев Brexit.

Размер ежегодного экономического воздействия на британца от Brexit будет варьироваться от 245 до 960 фунтов в зависимости от итогового сценария. Самый дорогой сценарий Brexit по-прежнему предполагает выход из Таможенного союза и Единого рынка ЕС и возвращение к импортным тарифам ВТО.

Аналитики Oliver Wyman также предполагают, что девальвация фунта приведет к дальнейшему увеличению расходов. Каждые 5% девальвация фунта (против евро и доллара США) увеличивает расходы домашних хозяйств на 380 фунтов стерлингов в год, что эквивалентно 1,6%. В самом лучшем сценарии для Великобритании расходы все равно увеличатся на 1%, или 245 фунтов.

Ранее в мае Банк Англии подсчитал, что реальные доходы британских домохозяйств уже снизились на 900 фунтов на семью после голосования по Brexit, что ниже, чем прогнозировалось в 2016 году.