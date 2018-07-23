Прибыль банка «Ренессанс Кредит» за шесть месяцев 2018 года составила 2,9 млрд рублей, что на 21,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года (2,4 млрд рублей). Таковые данные финучреждения по РСБУ.

Чистый процентный доход составил 9,6 млрд рублей (рост на 23,4%). Комиссионный доход вырос на 14,6% по сравнению с январем — июнем прошлого года (до 3,8 млрд рублей).

Активы за отчетный период выросли на 9,9% до 138,3 млрд рублей.

«Портфель кредитов физическим лицам увеличился за первые шесть месяцев 2018 на 13,3% до 129,2 млрд рублей. Объем предоставленных клиентам кредитов составил 71 млрд рублей, что на 27,1% больше, чем в январе — июне 2017-го. Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам первого полугодия 2018 достиг 106,6 млрд рублей, увеличившись за первые шесть месяцев года на 12,5%», — отмечается в релизе.

Операционные доходы банка увеличились по сравнению с январем — июнем прошлого года на 6,6%, операционные расходы снизились на 6,7%.