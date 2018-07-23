В апреле — июне 2018 года в России было выдано 2,42 млн новых кредитных карт , что на 59,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов, передающих туда сведения.

Во II квартале 2018 года самое большое количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (150,2 тыс. штук), Московской области (114,5 тыс.), Краснодарском крае (87,4 тыс.), Санкт-Петербурге (83,8 тыс.), Свердловской области (73,2 тыс.) и Башкирии (72,7 тыс.), наименьшее — в Ульяновской (19,7 тыс.), Тверской, Владимирской (по 20 тыс.) и Архангельской (20,1 тыс.) областях, а также в Якутии (20,4 тыс.).

Самая серьезная динамика выдачи новых кредитных карт во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го была зафиксирована в Оренбургской области (плюс 98,7%), Татарстане (плюс 97,5%), Волгоградской (плюс 95,5%), Самарской (плюс 94,9%) областях, Башкирии (плюс 94,8%) и Пензенской области (плюс 94%), наименьшие темпы роста — в Бурятии (плюс 12,9%), Красноярском (плюс 14,5%), Приморском (плюс 17%) краях, Иркутской области (плюс 17,3%), Хабаровском крае (плюс 19,1%) и Якутии (плюс 24,6%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт во II квартале 2018 года увеличилась на 58,5% и 59,2% соответственно.

«Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне, — констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам, в том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам (льготный период по оплате процентов и другие), а также простоте и удобству их использования».



По состоянию на 1 июня 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 88 млн заемщиков, поступающую более чем от 4,1 тыс. кредиторов.

