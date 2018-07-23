Компания «Диасофт» и МСП Банк сообщают об успешном завершении уникального проекта по переводу расчетной инфраструктуры банка на платформе FLEXTERA на перспективную платежную систему Банка России. Этот проект стал успешным примером практического применения принципов agile в организации работы команды.
Проект был инициирован руководством МСП Банка в связи с необходимостью выполнения требований Банка России, изложенных в Положении от 06.07.2017 г. № 595-П «О платежной системе Банка России». В реализации проекта были использованы предложенные «Диасофт» agile-технологии – перспективная модель взаимодействия и гибкой координации работы проектных команд.
«Быстрая реализация большого объема функциональных изменений в продуктах FLEXTERA «Расчеты», «Расчетный центр» и других смежных системах, выполнение всех требований заказчика к качеству, высокой работоспособности и надежности целевого решения, гибкое управление проектными работами в результате практического применения принципов Agile Manifesto – все это позволяет отнести проект в МСП Банке к разряду уникальных», – говорит Сергей Добриднюк, руководитель проекта, директор по исследованиям и инновациям компании «Диасофт».
Инициаторы проекта на практике убедились в высокой эффективности адаптивного метода работы agile-команды.
«Проект реализован по аgile-методологии, в четком соответствии с намеченными планами. Участники совместной проектной команды вложили свои знания и опыт в работу на результат – сегодня банк успешно функционирует в новой платежной системе Банка России в соответствии с 595-П», – говорит Владислав Мартынов, директор департамента информационных технологий МСП Банка. фф
Валентина Исаченкова, заместитель председателя правления МСП Банка: «Выполнить такой проект без изменения стиля и технологий взаимодействия было невозможно. Мы приняли предложение компании «Диасофт» перейти на современные технологии гибкой разработки и использовали аgile-принципы в проектировании, внедрении, приемке и переводе систем в промышленную эксплуатацию. У нас получилось не на словах, а на практике построить высокоэффективную agile-команду. Мы оценили этот успешный опыт и планируем использовать agile-методы и в других проектах».
Инновационный подход к ведению проекта существенно сократил время, необходимое для доработки, внедрения, настройки и проверки банковских продуктов, способствовал повышению эффективности работы специалистов банка и компании «Диасофт». Одновременно с выполнением основных проектных работ были усовершенствованы и смежные продукты – унифицированы технологии работы с рублевыми и валютными платежными документами, повышено быстродействие основных расчетных цепочек.
Источник: Компания «Диасофт»
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