В ручном режиме можно выбрать перевод курса не только в местную фиатную валюту, но и в любую другую.
Крупнейший поисковик Google добавил цифровые активы в свой конвертер валют и теперь фиатные валюты можно конвертировать по актуальному курсу в bitcoin, bitcoin cash, ethereum и litecoin.
В автоматическом режиме конвертер сначала переводит курс выбранной криптовалюты в местную фиатную, но в ручном режиме можно выбрать любую другую фиатную валюту, либо другую криптовалюту, сообщает Coinlife.
Примечательно, что цифровые монеты в конвертере носят названия на русском языке «биткоин», «биткоин кэш», «лайткоин» и «этер».
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