Крупнейший поисковик Google добавил цифровые активы в свой конвертер валют и теперь фиатные валюты можно конвертировать по актуальному курсу в bitcoin, bitcoin cash, ethereum и litecoin.

В автоматическом режиме конвертер сначала переводит курс выбранной криптовалюты в местную фиатную, но в ручном режиме можно выбрать любую другую фиатную валюту, либо другую криптовалюту, сообщает Coinlife .

Примечательно, что цифровые монеты в конвертере носят названия на русском языке «биткоин», «биткоин кэш», «лайткоин» и «этер».