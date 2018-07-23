Занимающаяся управлением семейными капиталами компания Fusang Investment Office намерена открыть в Гонконге в четвертом квартале этого года кастодиальный сервис для хранения криптовалют – Fusang Vault.

Как сообщает Anycoin , главы компании Генри Чонга пояснил, что сервис будет представлять собой услугу хранения активов у независимой третьей стороны, схожую с традиционными банковскими кастодиальными сервисами, и возможность проведения периодических аудитов.

Он также заявил, что компания уже начала сотрудничество со страховыми компаниями по вопросам обеспечения безопасности средств клиентов.