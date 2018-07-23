Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook добавила американскую криптовалютную платформу Coinbase в список одобренных рекламодателей. При этом клиенты процессинга Coinbase Commerce уже получили более 10 млн долларов с помощью сервиса, сообщает ForkLog .

Напомним, в конце прошлого месяца в Facebook заявили, что для получения разрешения на публикацию рекламы продуктов и услуг в сфере криптовалют рекламодатели должны предоставить данные о лицензиях, листинге на фондовых биржах и любую важную публичную информацию о своем бизнесе. Тем самым полный запрет был существенно ослаблен.