Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что поддерживает инициативу компании MasterCard внедрить в России технологию selfie pay, с помощью которой можно будет оплачивать покупки подмигиванием в видеокамеру телефона.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» , чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно один раз зайти в соответствующее приложение и оставить селфи с морганием. После, включив режим видеокамеры, нужно также моргнуть, подтвердив личность, и совершить покупку.

По словам Свинцова, технологии, которые сегодня создают банки или платежные системы, достаточно надежны. Их можно приветствовать, и бояться, что у вас что-то украдут, не стоит.

«Сейчас достаточно эффективно работает технология отпечатков пальцев. Я сам пользуюсь мобильным приложением и с помощью отпечатка пальца вхожу в это приложение, какие-то оплаты произвожу. Технология подмигивания не будет же распространятся на какие-то неизвестные устройства. Это будет устройство, которое принадлежит владельцу. Уверен, что технология будет проработана», - пояснил он.

Тестирование продукта планируется в ноябре текущего года, а массовое внедрение новой технологии предполагается в начале 2019 года.