Россияне активно пользуются безналичными платежами и открыты для инноваций, считает глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Об этом он рассказал в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой.

«Российский рынок достаточно динамичный. Я думаю, это замечаем не только мы, это замечают и другие игроки индустрии, безусловно, наши партнеры. Но самое главное — у россиян есть большой аппетит к инновациям, большой аппетит к развитию безналичных платежей. И мы видим, что на протяжении последних лет Россия сделала огромный прыжок в развитии именно безнала», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Малиновский также подчеркнул, что Россия занимает первое место в мире по количеству бесконтактных трансакций и токенизируемых трансакций.