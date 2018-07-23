Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в банковском секторе США, заработав 28,3 млн долларов, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщается в отчете S&P Global Market Intelligence, выпущенном в пятницу.

Второе место занял главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихэн с 21,3 млн долларов (на 37,8% больше, чем в 2016 году), а на третьем месте — генеральный директор Citigroup Майкл Корбат, который заработал 17,8 млн долларов (на 33% выше). Глава Wells Fargo Тимоти Слоан оказался на четвертом месте с 17,5 млн долларов, несмотря на крупные скандалы, связанные с банком последние пару лет.

Cамым высокооплачиваемым руководителем банка с активами в размере от 50 до 500 млрд долларов стал генеральный директор PNC Financial Services Group Вильям Демчак. Среди банков с активами в размере от 10 до 50 млрд долларов самым высокооплачиваемым генеральным директором стал Брайан Джордан, который возглавляет First Horizon National Corp.