Финансовые лидеры стран-членов «Большой двадцатки» планируют рассмотреть в октябре текущего года стандарты применения правил противодействия отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют.

По итогам саммита в Буэнос-Айресе, было отмечено, что криптовалюты не представляют риска для глобальной финансовой стабильности. При этом они несут проблемы в отношении защиты потребителей и инвесторов, целостности рынков, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Anycoin .

Страны-члены G20 приветствовали обновление политики Совета по финансовой стабильности (FSB) по мониторингу криптоактивов. Кроме того, они призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) за три месяца уточнить, как ее действующие стандарты применимы к криптовалютам.